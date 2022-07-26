Україна повернула 25 тіл полеглих захисників
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників, повідомляє Міністерство реінтеграції.
«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників. Операція проводилась за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», — сказано у повідомленні.
Деталі обміну у відомстві не розголошують.