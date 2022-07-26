Україна повернула 25 тіл полеглих захисників

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Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників, повідомляє Міністерство реінтеграції.

«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників. Операція проводилась за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», — сказано у повідомленні.

Деталі обміну у відомстві не розголошують.