Війська росії втратили ще 170 військових убитими, 7 танків і гелікоптер

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Генштаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 26 липня.

За минулу добу окупанти втратили приблизно 170 військових, сім танків, девʼять броньованих машин, чотири артилерійські системи і одну реактивну систему залпового вогню, одну систему ППО, три одиниці автотехніки, а також гелікоптер Ка-52, вартість якого становить орієнтовно $16 млн. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі: