У Великій Британії знайшли найдавнішу тварину-хижака. Її вік — 560 мільйонів років

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Поблизу міста Лестер у Великій Британії знайшли скамʼянілість істоти віком 560 мільйонів років, яку дослідники вважають першою твариною-хижаком.

Про це повідомляє Bloomberg.

Тварину назвали на честь британського натураліста та телеведучого Девіда Аттенборо.

За словами науковців, зразок під назвою Auroralumina attenboroughii є найдавнішою істотою, яка мала скелет. Тварина належить до групи коралів, медуз і анемонів.

«Загалом вважається, що сучасні групи тварин, зокрема медузи, з’явилися 540 мільйонів років тому під час кембрійського вибуху. Але цей хижак випередив їх на 20 мільйонів років», — сказав палеонтолог з Британської геологічної служби Філ Вілбі.

Співробітник Музею природної історії Оксфордського університету Френкі Данн зазначив, що цей зразок сильно відрізняється від інших скам’янілостей, знайдених у Чарнвудському лісі та в усьому світі.

Він додав, що на відміну від більшості інших скам’янілостей кембрійського періоду, «ця явно має скелет зі щільно розташованими мацаками, які коливалися у воді, захоплюючи їжу, подібно до сучасних коралів і актиній».