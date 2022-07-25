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Президент України Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ, а на його місце призначив Віктора Хоренка.

Відповідні укази зʼявились у понеділок, 25 липня.

На посаді командувача Сил спеціальних операцій Галанан був з 25 серпня 2020 року.

За інформацію «Бабеля», новий командувач ССО Віктор Хоренко служив у Генеральному управлінні розвідки Міністерства оборони України.