Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій
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- Ангеліна Шеремет
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Офіс президента / Telegram
Президент України Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ, а на його місце призначив Віктора Хоренка.
Відповідні укази зʼявились у понеділок, 25 липня.
На посаді командувача Сил спеціальних операцій Галанан був з 25 серпня 2020 року.
За інформацію «Бабеля», новий командувач ССО Віктор Хоренко служив у Генеральному управлінні розвідки Міністерства оборони України.