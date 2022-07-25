Обʼєднані Арабські Емірати відправлять свого астронавта на МКС у 2023 році

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Al Arabiya

Астронавт з Обʼєднаних Арабських Еміратів Султан аль-Неяді візьме участь у місії NASA, яка стартує навесні 2023 року. Він проведе шість місяців на борту Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляє Al Arabiya News.

Аль-Неяді має встановити новий рекорд найдовшого перебування на борту станції серед арабських астронавтів.

«Я пишаюся тим, що можу привітати Султана Аль-Неяді з обранням першим арабським астронавтом, який проведе 6 місяців на Міжнародній космічній станції в межах місії, яка розпочнеться у 2023 році», — написав у Twitter президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд.