Обʼєднані Арабські Емірати відправлять свого астронавта на МКС у 2023 році
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Al Arabiya
Астронавт з Обʼєднаних Арабських Еміратів Султан аль-Неяді візьме участь у місії NASA, яка стартує навесні 2023 року. Він проведе шість місяців на борту Міжнародної космічної станції.
Про це повідомляє Al Arabiya News.
Аль-Неяді має встановити новий рекорд найдовшого перебування на борту станції серед арабських астронавтів.
«Я пишаюся тим, що можу привітати Султана Аль-Неяді з обранням першим арабським астронавтом, який проведе 6 місяців на Міжнародній космічній станції в межах місії, яка розпочнеться у 2023 році», — написав у Twitter президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд.
- У 2019 році Хазза аль-Мансурі став першим космонавтом із Обʼєднаних Арабських Еміратів та першим арабом, який піднявся на борт МКС. Він провів на станції вісім днів, проводив експерименти та знімав першу екскурсію по МКС арабською мовою.