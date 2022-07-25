Вечірнє зведення Генштабу: росія вдарила з авіації по території Вуглегірської ТЕС і має там частковий успіх
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення станом на 25 липня.
- На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.
- На Сіверському напрямку росія продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи військових, обстріляла зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області, а також Піски, Рясне та Білопілля Сумської області.
- На Харківському напрямку росія обстрілює з танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Харкова, Удів, Верхнього Салтова, Малинівки, Борщової та багатьох інших населених пунктів, а також вдарила з авіації біля Прудянки та Петрівки. На напрямку Цупівка — Дементіївка українські військові завдали окупантам значних втрат.
- На Слов’янському напрямку були обстріли в районах населених пунктів Норцівка, Богородичне, Петрівське, Адамівка, Привілля, Барвінкове, Костянтинівка, Нова Дмитрівка, Долина, Нова Миколаївка, Карнаухівка, Дібровне, Чепіль, Грушуваха, Мазанівка. Росія також вдарила з авіації поблизу Явірського.
- На Краматорському напрямку російська армія обстрілювала зі ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Платонівки, Закітного, Сіверська, Верхньокам’янського, Званівки, Григорівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. Окупанти залучали і авіацію біля Григорівки та Серебрянки. Також росіяни намагались просунутися біля Спірного та Івано-Дарʼївки, однак отримали відсіч і відійшли.
- На Бахмутському напрямку обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Нью-Йорк, Новолуганське, Кодема, Берестове, Білогорівка, Іванівське, Соледар, Майорськ, Бахмутське, Покровське, Яковлівка, Курдюмівка, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Травневе.
- Росія вдарила з авіації неподалік Соледару, Покровського, Нью-Йорка та по території Вуглегірської ТЕС. Ворог вів штурмові дії на напрямках Клинове — Покровське та Володимирівка — Покровське, зазнав втрат та відійшов. В районі Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи росіян мають частковий успіх.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій з боку росії не було, однак окупанти вдарили з авіації в районах населених пунктів Кам’яна, Шевченко, Веселе та Полтавка.
- На Південнобузькому напрямку тривають обстріли вздовж лінії зіткнення, був авіаудар неподалік Ольгиного.