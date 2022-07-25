У Японії дикі мавпи поранили 42 людини. Поліція вживає заходів

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У японському місті Ямаґучі дикі макаки поранили 42 людини, у тому числі дітей і літніх людей. Зараз поліція використовує зброю, заряджену транквілізаторами, щоб зупинити хвилю нападів.

Про це повідомляє BBC.

Місцеві ЗМІ, зокрема, повідомляли, що чотирирічна дівчинка отримала поранення, коли мавпи проникли в її помешкання. Інші жителі міста також повідомляли про численні випадки вторгнення макак у їхні будинки.

«Я почув плач з першого поверху і поспішив униз. Тоді я побачив мавпу, яка зігнулася над моєю дитиною», — розповів один з них.

«Рідко коли можна побачити таку кількість атак за короткий проміжок часу. Спочатку нападів зазнавали лише діти та жінки. Останнім часом цілями стали також літні люди та дорослі чоловіки», — сказав один із міських чиновників.

Чисельність японських макак, які колись були вразливим видом, нещодавно зросла. Тепер їх внесли до списку Міжнародного союзу охорони природи як вид, що викликає найменше занепокоєння. Однак, згідно з дослідженням Університету Ямагаті, відновлення їхньої популяції «спровокувало серйозні конфлікти між людьми та макаками».

На думку науковців, причина полягає в зменшенні відстані між людьми та макаками. Також можливими причинами нападів мавп можуть бути зміни в поведінці людей і зміни в лісах, де мешкають примати.