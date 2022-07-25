«Радіо Свобода»: Окупанти планують намалювати 70% за росію на «референдумі» на окупованій Донеччині

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Pierre Crom / Getty Images

Російські окупанти готуються до проведення так званого «референдуму» на окупованій Донеччині. На ньому планують сфальсифікувати результат, що нібито 70% місцевих проголосували за приєднання до рф.

Про це повідомляє проєкт «Радіо Свобода» — «Донбас.Реалії».

Видання отримало документи від української розвідки з інструкціями росіян, як готуватися до псевдореферендуму. Голосувати планують за допомогою так званої «мітки виборця», коли тому, хто вже проголосував, наносять на палець стійку фарбу, яку неможливо змити кілька днів. Таким чином у багатьох країнах, де є серйозні проблеми з ідентифікацією документів, боряться, щоб люди не голосували кілька разів.

Радіо Свобода

Радіо Свобода

Наразі на окупованих територіях формують списки виборців, зокрема через центри видачі гуманітарної допомоги, та створюють «виборчі комісії». Зокрема заплановане використання так званих «вуличних виборчих комісій», розміщених у наметах.

Що стосується окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя, то росія поки ще не вирішила, що робити з ними. Для того, щоб провести там «референдум», їм потрібне якесь звернення до путіна від псевдооргана, який створить видимість представництва народу. Такий орган ще потрібно створити. Наприклад, у Запорізькій області є вже декілька варіантів назви — «народна рада», «народні збори», «народний собор».

Дати такого «референдуму» досі немає. Наразі у рф розглядають можливість провести його 11 вересня.