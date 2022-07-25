Бізнесмен Кропачов придбав компанію, яка є співвласницею «4 каналу» нардепа-колаборанта ковальова

Новини

Український бізнесмен Віталій Кропачов придбав компанію «Корона-Санрайз», яка була співвласницею «4 каналу». Цей телеканал належить нардепу-колаборанту олексію ковальову, який перебуває на окупованій Херсонщині та навіть отримав посаду у місцевому «уряді».

Така інформація міститься в державних реєстрах і її підтвердив у коментарі «Бабелю» гендиректор «4 каналу» Тарас Боровський.

За останній час компанія «Корона-Санрайз» змінила кількох власників. Спочатку нею володіла компанія «Інтеррадіо», власником якої був ковальов. Тиждень тому компанія «Корона-Санрайз» перейшла у власність колишнього власника Максима Варламова. Як пояснив Боровський, телеканал мав десятки мільйонів боргу перед Варламовим і той погодився в якості погашення боргу отримати назад компанію «Корона-Санрайз». Після цього він продав її Кропачову.

У 2021 році «Інтеррадіо» придбала «Корону-Санрайз», яка на той момент володіла ліцензією каналу «Вінтаж». Після придбання на частотах цього каналу почав мовити «4 канал». Однак Боровський наголошує, що продаж «Корони-Санрайз» не означає, що Кропачов отримав цю ліцензію. За його словами, вона належить саме «Інтеррадіо».

Водночас на запитання про те, чи вдалося за рахунок продажу «Корони-Санрайз» погасити борги по зарплатах, Боровський пояснив, що якщо така змога буде, він обовʼязково це зробить. Він нагадав, що наразі активи Ковальова арештовані.

«Однак я ухвалу про арешт поки не бачив, не знаю, що саме арештовано. Ми отримаємо за цей продаж невеликі кошти, і якщо буде така змога і їх не арештують, вона підуть на погашення зарплат», — уточнив Боровський.

За інформацією «Бабеля», не виключено, що з часом майно телеканалу буде передане Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Хто такий Віталій Кропачов?

Український бізнесмен у галузі енергетики, а також машинобудівній, транспортній, видобутку газу та вугілля. Він очолює компанію «Укрдонінвест». У 2019 році Кропачов вперше потрапив до списку 100 найбагатших українців, його статки тоді оцінили в розмірі $101 мільйон. Наступного року він посів 96 місце зі статками в $86 мільйонів, а з 2021 року вибув із рейтингу.

Про Кропачова кілька разів робили сюжети журналісти-розслідувачі. Наприклад, у 2018 році видання «Наші гроші з Денисом Бігусом» писало про оборудки з вугільними надрами, дозволи на користування якими опинилися у повʼязаних із Кропачовим компаній. У 2014-2019 роках ЗМІ називали Кропачова «смотрящим» за вугільними шахтами. Сам бізнесмен неодноразово проявляв інтерес до придбання «Центренерго», який може опинитися на приватизаційному аукціоні.

Крім цього, Кропачов є власником і медійних проєктів. У 2019 році він придбав кілька локальних телеканалів: Інфо 24, ТВі і Погода. А в кінці 2021 року став власником «Ера продакшн», яка має ліцензію на мовлення, що дозволяє трансляцію телеканалів у цифровому ефірному мовленні, маючи лише одну з трьох нижчезгаданих ліцензій: супутникове мовлення, мовлення ОТТ чи аналогово-ефірне мовлення у місті Києві та області.