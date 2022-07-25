Війська росії втратили ще 180 військових убитими та 8 танків

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Генштаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 25 липня.

За минулу добу окупанти втратили приблизно 180 військових, вісім танків, вісім броньованих машин, сім артилерійських систем, девʼять одиниць автотехніки, пʼять безпілотників, чотири крилаті ракети і штурмовик Су-25, вартість якого становить орієнтовно $11 млн.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі: