The Economist не зміг оцінити гривню за індексом Біг-Мака, як і російський рубль

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Журнал The Economist не зміг оцінити курс гривні до долара за індексом Біг-Мака через війну в Україні.

В аналізі за липень 2022 року українська валюта відсутня, оскільки McDonaldʼs призупинив свою роботу в Україні і цей бургер наразі купити неможливо. В аналізі також відсутній російський рубль — з початком повномасштабного вторгнення військ рф McDonaldʼs пішов і з російського ринку.

Станом на липень найбільш переоціненими валютами світу є швейцарський франк (+30,3%) і норвезька крона (21,6%), а найбільш недооціненими — валюти Румунії (-55,7%) та Венесуели (-65,8%). Там Біг-Мак коштує вполовину дешевше, ніж у США. У єврозоні цей бургер коштує на 7,5% дешевше, ніж у США.

Що таке індекс Біг-Мака

Всесвітньо відоме економічне видання The Economist веде власний індекс Біг-Мака з 1986 року. Вартість одного найвідомішого бургера McDonaldʼs у США визначають як еталонну для порівняння валют світу. Дослідники порівнюють купівельну спроможність громадян усіх країн світу і визначають, наскільки валюти є переоціненими та недооціненими. В ідеалі вартість бургера в американських доларах має бути однаковою в усіх країнах світу.