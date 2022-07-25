Ранкове зведення Генштабу: росіяни безуспішно намагаються наступати біля Сіверська та Вуглегірської ТЕС

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Українські військові відбили спроби штурму росіян неподалік Сіверська та території Вуглегірської ТЕС. У деяких місцях бойові дії досі тривають.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін.

На Слобожанському напрямок ворог намагається не допустити просування ЗСУ у бік державного кордону.

На Харківському та Словʼянському напрямку продовжуються обстріли українських позицій.

На Краматорському напрямку обстріли зафіксовано біля Кривої Луки, Платонівки, Сіверська, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки та Спірного.

Росіяни спробували провести штурми в напрямках Берестове – Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка, але без успіху. Також вони ведуть наступ неподалік Спірного, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти завдали авіаударів біля Соледара, Покровського та території Вуглегірської ТЕС. Штурм у напрямку Вершина – Луганське завершився для армії рф провалом та відходом назад. Ворог веде наступ в напрямку Миронівське – Луганське, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противника не відзначено.

На Південнобузькому напрямку росіяни обороняються та обстрілюють позиції ЗСУ з артилерії.