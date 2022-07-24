У Зеленського назвали заяви лаврова класичною шизофренією. Той спочатку казав про переговори, а потім про «антиісторичний режим»

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав заяви міністра закордонних справ росії сергія лаврова класичною російською шизофренією.

«Класична російська шизофренія: вранці заявляєш, що москва прагне переговорів, а вже ввечері — що твоя мета — «позбутися антинародного київського режиму». І це каже субʼєкт, що представляє країну-варвара, яка без жодних причин вторглася на чужу територію та максимально жорстоко вбиває українців», — написав він у своєму Telegram.

Відповідаючи лаврову Подоляк заявив, що «режими» — це щось у російських вʼязницях, а в Україні — законно обрана влада, яка перемогла на демократичних виборах. Також він додав, що російська влада сама може опинитися на смітнику історії.

«Вирішуючи скинути «антиісторичні режими», важливо самому випадково не опинитися на безумовному смітнику історії. Особливо якщо цивілізація вже вкрай зневажливо дивиться на суб’єктів, які скоїли стільки задокументованих важких воєнних злочинів», — написав Подоляк.