Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили атаки росіян у Луганській області та в районі Бахмуту, у Херсонській області окупанти зазнали втрат
- Автор:
- Костя Андрейковець
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SOPA Images / Getty Images
Генеральний штаб України опублікував зведення щодо ситуації на фронті станом на вечір 24 липня:
- Війська росії обстріляли понад 60 районів і населених пунктів.
- На Слов’янському напрямку росіяни спробували захопити Богородичне. Успіху не мали.
- На Краматорському напрямку українські воїни вже вкотре відбили штурми ворога в напрямках Верхньокам’янка — Верхньокам’янське та Білогорівка — Верхньокам’янське. Окупанти відійшли із втратами.
- Значними втратами та відступом завершились для ворога спроби покращити тактичне положення в напрямках Володимирівка — Бахмутське та Доломітне — Новолуганське. Ворог втрачає бійців, але вперто продовжує атакувати територію Вуглегірської ТЕС. Бої тривають. Також тривають жорсткі бої в напрямку Роти — Семигір’я.
- У Херсонській області окупанти після авіаудару біля Андріївки намагалися просунутися в напрямках Сухий Ставок — Андріївка та Брускінське — Білогірка. Противник зазнав втрат та хаотично відступив.
- Поза пунктами базування росіяни утримують три носії високоточної зброї. Генштаб закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.