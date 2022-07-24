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Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили атаки росіян у Луганській області та в районі Бахмуту, у Херсонській області окупанти зазнали втрат

Автор:
Костя Андрейковець
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SOPA Images / Getty Images

Генеральний штаб України опублікував зведення щодо ситуації на фронті станом на вечір 24 липня: