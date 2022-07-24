Від початку вторгнення росія вбила щонайменше 18 українських медиків

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Від 24 лютого росія вбила щонайменше 18 українських медпрацівників, ще понад 50 медиків зазнали поранень.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя.

У МОЗ також зазначили, що 123 об’єкти системи охорони здоров’я не підлягають відновленню, а 746 — потребують ремонту. І додали, що ці дані змінюються майже щодня.

Проте роботу над відбудовою закладів охорони здоров’я вже почали. У МОЗ обіцяють, що перші результати відновлення зруйнованих росіянами медзакладів можна буде побачити вже восени.

Крім того, у Міністерстві охорони здоровʼя зазначили, що кожного тижня організовують у середньому по чотири евакуаційні рейси для лікування українців за кордоном. Зараз уже 17 держав приймають хворих і поранених з України в найкращих спеціалізованих клініках.

Українські медики також організували 17 медичних конвоїв для транспортування дітей з онкологічними захворюваннями на лікування за кордон. Загалом за кордон відправили лікуватися 1 274 українці.