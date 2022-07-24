На Філіппінах сталася стрілянина на випускному в університеті. Троє людей загинули

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Associated Press

На Філіппінах озброєний чоловік відкрив стрілянину в університетському містечку під час вручення дипломів. Загинули троє людей.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними поліції, у підозрюваного було два пістолети. Його затримали в автівці, коли він намагався втекти з місця злочину в університеті імені Атенео де Маніла.

Начальник поліції Кесон-Сіті Ремус Медіна сказав, що підозрюваний, ймовірно лікар, мав тривалу ворожнечу з Росітою Фурігай — колишньою мером міста Ламітан у південній провінції Басілан. Під час нападу жінка загинула. Злочинець також вбив її помічника та охоронця університету. Дочка Росіти Фурігай, яка саме випускалася з університету, отримала поранення, її доправили до лікарні.