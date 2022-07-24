Китай запустив другий модуль своєї космічної станції

Новини

Reuters

Китай у неділю, 24 липня, запустив другий із трьох модулів своєї космічної станції.

Про це повідомляє Reuters.

Лабораторний модуль Wentian («Пошук небес») вагою 23 т стартував з китайської ракети Long March 5B із космічного стартового центру у південній провінції Хайнань. Wentian відокремився від ракети приблизно через 10 хвилин після запуску.

Лабораторний модуль Wentian має довжину 17,9 м. Він буде місцем, де астронавти зможуть проводити наукові експерименти. Wentian має шлюзову кабіну, яка стане головною точкою виходу-входу для виконання задач поза кораблем, коли станцію завершать.

Також модуль містить тимчасове житло для астронавтів під час чергування екіпажу на станції. Воно розраховане на тривале проживання лише трьох астронавтів.

У жовтні планують запустити третій і останній модуль станції Mengtian («Мрії про небеса»). Як і Wentian, він має зістикуватися з першим модулем Tianhe та утворити Т-подібну структуру.