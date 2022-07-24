США серйозно вивчають можливість внесення росії у список держав — спонсорів тероризму

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Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Сполучені Штати всерйоз розглядають питання про оголошення росії державою — спонсором тероризму.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Ми всерйоз розглядаємо це питання. Воно потребує докладного аналізу відповідно до американських законів», — сказала Брінк в інтервʼю виданню «Радіо Свобода».

За її словами, Вашингтон разом із партнерами вже зараз змушує рф відповідати за свої дії і продовжуватиме це робити.

«І ми продовжимо притягувати росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства», — зазначила вона.

23 червня комітет Сенату США з міжнародних відносин підтримав резолюцію про включення росії до переліку країн, що підтримують тероризм.

Остаточне рішення має схвалити Адміністрація президента Джо Байдена.