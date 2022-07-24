США серйозно вивчають можливість внесення росії у список держав — спонсорів тероризму
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Сполучені Штати всерйоз розглядають питання про оголошення росії державою — спонсором тероризму.
Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.
«Ми всерйоз розглядаємо це питання. Воно потребує докладного аналізу відповідно до американських законів», — сказала Брінк в інтервʼю виданню «Радіо Свобода».
За її словами, Вашингтон разом із партнерами вже зараз змушує рф відповідати за свої дії і продовжуватиме це робити.
«І ми продовжимо притягувати росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства», — зазначила вона.
23 червня комітет Сенату США з міжнародних відносин підтримав резолюцію про включення росії до переліку країн, що підтримують тероризм.
Остаточне рішення має схвалити Адміністрація президента Джо Байдена.
- Держдеп США вносить до списку країн-спонсорів тероризму країни, які, на думку держсекретаря, неодноразово надавали підтримку терористичним актам у всьому світі. Санкції, які запроваджуються проти таких держав, включають обмеження на отримання допомоги від США, заборону на експорт і продаж продукції оборонного призначення, заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення, різні фінансові та інші обмеження. Нині до цього переліку входять чотири держави: Куба, Північна Корея, Іран та Сирія.