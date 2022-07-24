ГУР: Російських цивільних пілотів залучають до війни проти України

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Telegram / Головне управління розвідки МО України

Росія залучає до війни з Україною пілотів та інший персонал російських державних авіакомпаній, які діють в структурі міністерства оборони рф.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.

За даними українських розвідників, екіпажі літаків Ан-124-100 та Ил-76 МД неодноразово перевозили російських військових, озброєння та техніку для участі у війні проти України.

Соцмережі та розмови росіян свідчать, що цивільні пілоти не задоволені своєю участю у забезпеченні бойових дій та жаліються, що не можуть виїхати за кордон з родинами. Також вони обговорюють їхню відповідальність та майбутнє покарання за воєнні злочини.

Головне управління розвідки оприлюднило список воєнних злочинців — працівників підприємства «Государственная авиакомпания «224 летный отряд». Місце їхньої дислокації — аеродром «Мігалово» на околиці російського міста Твер.