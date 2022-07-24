Окупанти вранці обстріляли Миколаїв. Поцілили у підприємство

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Сєнкевич Online / Telegram

Сьогодні близько 04:00 російські окупанти знову обстріляли Миколаїв. Попередньо відомо про влучання у приватне складське приміщення та територію кількох приватних підприємств.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Від влучання боєприпасів у зруйновані будівлі підприємств на одному виникла пожежа.

Сєнкевич Online / Telegram

«Також маю більше інформації про наслідки вчорашнього вечірнього обстрілу Корабельного району міста. Практично вщент знищена ще одна школа у Миколаєві — у закладі зруйновані перекриття між першим і другим поверхами, пошкоджені навчальні класи», — розповів мер.

За його словами, від ударної хвилі та уламків у 9 багатоповерхівках вилетіли вікна. Ще у двох приватних будинках сталися пожежі від влучання боєприпасів та уламків.

Сєнкевич Online / Telegram

Пошкоджень зазнали також господарчі споруди, автомобілі та гараж.

Наразі відомо про пʼятьох поранених, серед них підліток.

За інформацією Оперативного командування «Південь», увечері 23 липня місто обстріляли чотирма крилатими ракетами типу «Калібр».