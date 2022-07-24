Контррозвідники СБУ дроном влучили у росіян, які дивилися кіно на танку

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Військові контррозвідники СБУ знищили дроном російський Т-72 і 15 окупантів. Як свідчить перехоплення телефонної розмови одного з військових рф, перед ударом вони зібралися подивитися кіно на танку.

Про це повідомляють у Службі безпеки України.

Один з окупантів вирішив розповісти матері про деталі останніх хвилин життя своїх колег.

«Мамо, сьогодні у нас таке шапіто було! О другій годині ночі 15 «двохсотих». Бо вони на танку дивились усі кіно. Коротше, у вежу скинули, бл*, дроном! Дроном, мамо, дроном, це п*здец! Просто підлетіли, скинули боєприпас — і його розірвало», — розказав росіянин.

У Службі безпеці показали, як це було: