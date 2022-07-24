Окупанти почали лагодити міст на греблі Каховської ГЕС. ЗСУ вже вимусили їх закрити Антонівський міст

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Російські пропагандисти показали пошкоджений міст на греблі Каховської ГЕС, який зараз росіяни намагаються полагодити.

Вони кажуть, що ЗСУ стріляли по мирних кварталах Херсону, але на фото чітко видно, що роботи ведуться на Каховській ГЕС — за 70 км від Херсону.

Зауважимо, Дніпро у Херсонській області має три переправи: Антонівський автомобільний міст, Антонівський залізничний міст та греблю Каховського водосховища.

Перший з них розташований найближче до Херсону і дозволяє окупантам найшвидше постачати туди зброю та техніку. Але через удари ЗСУ окупанти вже були змушені його закрити.