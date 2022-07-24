Система ППО збила три крилаті ракети у небі над Хмельниччиною
- Автор:
- Софія Телішевська
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Над Хмельницькою областю Повітряні сили збили три крилаті ракети типу «Калібр». Окупанти запустили їх з акваторії Чорного моря.
Про це повідомило Повітряне командування «Захід».
Керівник області Сергій Гамалій також заспокоїв мешканців, що прильотів не було, оскільки ППО спрацювала на 100%.
«Всі ракети збиті силами наших ППО. Памʼятайте, що в країні триває війна, тому не ігноруйте сигнал повітряної тривоги», — зазначив він.