Ранкове зведення Генштабу: ЗСУ вкотре відкринули окупантів від Вуглегірської ТЕС

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Окупаційна армія росії знову намагалася захопити Вуглегірську ТЕС, але українські військові відбили штурм та відкинули противника назад.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках особливих змін за добу не було.

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли населений пункт Гай Чернігівської області та Гудове, Яструбине, Білопілля і Грабовське на Сумщині.

На Харківському напрямку окупанти стріляли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Питомник, Петрівка, Новомиколаївка, Старий Салтів, Благодатне, Прудянка, Лісне, Лебʼяже, Коробочкине, Дергачі, Перемога та інших.

На Словʼянському напрямку росія обстріляла райони Чепіля, Богородичного та Адамівки.

На Краматорському напрямку обстріли зафіксовано біля Стародубівки, Дронівки, Пискунівки, Сіверська, Спірного та Івано-Дарʼївки. Також окупанти задіяли БПЛА.

На Бахмутському напрямку ворог готується до наступу на Бахмут та захоплення Вуглегірської ТЕС. Окупанти не припиняють обстріли військової та цивільної інфраструктури із залученням штурмової та армійської авіації.

З різних напрямків ворог штурмував Вуглегірську ТЕС, але українські воїни знову відкинули окупантів назад.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксуються систематичні обстріли в районах населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Веселе, Авдіївка, Красногорівка та багатьох інших. Ворожий БПЛА діяв біля Малої Токмачки та Новодарівки. На окремих ділянках окупанти намагаються удосконалити інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Обстрілював цивільну та військову інфраструктуру біля Червоної Долини, Киселівки, Тернівки, Добрянки, Олександрівки, Кобзарців, Лепетихи та інших.