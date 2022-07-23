Росіяни знову обстріляли житлові квартали в спальному районі Миколаєва. Є поранені

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Юрій Паливода / «Бабель»

Увечері 23 липня російські окупанти обстріляли ракетами житлові квартали в Корабельному районі Миколаєва. Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич.

Попередньо відомо про двох поранених, серед них підліток. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі. Усі пожежі оперативно загасили рятувальники.

Наразі місцева влада збирає детальнішу інформацію про руйнування та постраждалих.