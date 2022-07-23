Зведення Генштабу: ЗСУ відбили наступ окупантів на Донецькому напрямку — росіяни зазнали значних втрат і відступили

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ЗСУ за добу відбили штурми окупантів на Донецькому напрямку та завдали окупантам значних втрат.

Про це йдеться у зведенні Генштабу про ситуацію на фронті.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ворог обстріляв село Старикове Сумської області. Триває повітряна розвідка прикордонної ділянки в Чернігівській та Сумській областях.

На Слобожанському напрямку підрозділи противника продовжують стримувати підрозділи Сил оборони від просування вглиб.

На Харківському напрямку ворог регулярно відкриває вогонь зі ствольної та реактивної артилерії.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював із артилерії райони Дібровного, Великої Комишувахи, Нової Дмитрівки та інших. Біля Богородичного окупанти намагалися виявити слабкі місця в обороні ЗСУ, але їх знешкодили.

На Донецькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Краматорському та Бахмутському напрямках.

На Краматорському напрямку ворог завдав авіаудару біля Спірного та намагався покращити тактичне положення у районі Верхньокамʼянського. Українські воїни завдали окупантам значних втрат та змусили відступити.

На Бахмутському напрямку противник намагається створити сприятливі умови для продовження наступу на Бахмут. Росіяни відкривали вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії, а також завдали авіаційних ударів по Покровському та Новолуганському. Вони знову безуспішно з різних напрямків спробували штурмувати територію Вуглегірської ТЕС.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог систематично обстрілював цивільну та військову інфраструктуру, а також завдав авіаударів поблизу Красногорівки та Камʼянки.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Тривають обопільні обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків уздовж усієї лінії зіткнення.