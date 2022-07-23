ВООЗ оголосила спалах мавпячої віспи «надзвичайною ситуацією»

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Голова Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Гебреєсус оголосив спалах мавпячої віспи «надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоровʼя». Про це він заявив під час брифінгу 23 липня.

Мавпяча віспа становить «помірний ризик» для всіх регіонів світу, окрім Європи, де ризик високий.

Визначення «надзвичайною ситуацією» є найвищим попередженням, яке може видати ВООЗ.

Це вже сьоме таке оголошення з 2009 року, останнє — щодо коронавірусу у 2020 році. Наразі у світі є лише дві інші триваючі надзвичайні ситуації у сфері охорони здоровʼя — пандемія коронавірусу та зусилля з викорінення поліомієліту.

Мавпяча віспа — це вірусна інфекція, яка зазвичай зустрічається у тварин у Центральній і Західній Африці. Заразитися цієї хворобою можна при контакті з інфікованою твариною, але вчені не впевнені, що саме від мавп, — на їхню думку, переносять віспу до людей гризуни. Людина може підхопити мавпячу віспу, якщо її вкусить заражена тварина або якщо людина матиме контакт із рідиною тварини: кровʼю, фекаліями, слиною тощо. Також можна заразитися, якщо зʼїсти недостатньо прожарене мʼясо.

Фіксувати спалах мавпячої віспи серед людей почали у травні 2022 року. Наразі від її спалаху серед людей найбільше постраждали країни Європи, випадки також були зареєстровані в США, Канаді, Австралії, Нігерії, Ізраїлі, Бразилії та Мексиці. Загалом зареєстровано понад 16 тисяч випадків із 75 країн і 5 смертей.

У ВООЗ заявили, що спалах був здебільшого серед чоловіків, які мають секс із чоловіками, які нещодавно повідомили про секс з новими або кількома партнерами. Проте експерти підкреслили, що будь-хто може заразитися мавпячою віспою, оскільки вона поширюється через близький або інтимний контакт, а ООН попереджає, що зображення африканців і ЛГБТК+ людей у ​​деяких ЗМІ «зміцнюють гомофобні та расистські стереотипи».

Мавпяча віспа характеризується лихоманкою та висипами. Спеціальної вакцини проти мавпячої віспи немає, але вчені впевнені, що вакцина проти звичайної віспи теж ефективна. До того ж її можна вколоти й після контакту з інфікованою людиною — це значно полегшить перебіг хвороби.