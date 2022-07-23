«Схеми»: Соратники Зеленського по «Кварталу» вийшли із засновників однієї зі своїх компаній у росії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Андрій Горб
Соратники президента Володимира Зеленського по кінобізнесу студії «Квартал 95» вийшли із засновників російської компанії «Грін Філмс». Це сталося у квітні 2022 року.
Про це повідомляє проєкт «Схеми» із посиланням на дані російських держреєстрів.
Із 6 квітня 2022 року із засновників «Грін Філмс» вийшла кіпрська компанія Green Family LTD. Частками в цій компанії володіють перший помічник президента Сергій Шефір, його брат Борис Шефір, сценарист Андрій Яковлєв і Тімур Міндіч, якого називають соратником Ігоря Коломойського. До березня 2019 року частку в цій кіпрській фірмі мав і сам Зеленський.
Тепер половина компанії належить громадянці росії Ользі Лосєвій, а інша половина — самій компанії «Грін Філмс». У 2021 році ця компанія заробила 111 мільйонів рублів, однак є збитковою — за рік збиток становив 10 мільйонів рублів.
У росії є ще одна компанія, якою досі володіє кіпрська Green Family LTD. Вона називається «Платінумфільм», але її показники значно скромніші. За 2021 рік вона заробила всього 50 тисяч рублів і теж працює собі у збиток — за рік 30 тисяч рублів.
- 17 січня 2019 року журналісти програми «Схеми» випустили розслідування про Володимира Зеленського, у якому йшлося, що як продюсер досі має кінобізнес на території Росії, хоча раніше він запевняв, що закрив його ще у 2014 році. Коли журналіст спробував взяти у Зеленського коментар, той різко відреагував на запитання.
- У своїй відповіді журналістам Зеленський пояснив, що його кінобізнес веде справи із 21 країною за кордоном та з усіма країнами СНД і вибачився перед журналістами за різке спілкування.
- Пізніше стало відомо, що «Грін Філмс» отримала у 2017 році від Міністерства культури Росії 35 мільйонів рублів (14,7 мільйона гривень) на зйомки нового фільму. Після цього Володимир Зеленський вийшов із компанії Green Family.