«Схеми»: Соратники Зеленського по «Кварталу» вийшли із засновників однієї зі своїх компаній у росії

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Андрій Горб

Соратники президента Володимира Зеленського по кінобізнесу студії «Квартал 95» вийшли із засновників російської компанії «Грін Філмс». Це сталося у квітні 2022 року.

Про це повідомляє проєкт «Схеми» із посиланням на дані російських держреєстрів.

Із 6 квітня 2022 року із засновників «Грін Філмс» вийшла кіпрська компанія Green Family LTD. Частками в цій компанії володіють перший помічник президента Сергій Шефір, його брат Борис Шефір, сценарист Андрій Яковлєв і Тімур Міндіч, якого називають соратником Ігоря Коломойського. До березня 2019 року частку в цій кіпрській фірмі мав і сам Зеленський.

Тепер половина компанії належить громадянці росії Ользі Лосєвій, а інша половина — самій компанії «Грін Філмс». У 2021 році ця компанія заробила 111 мільйонів рублів, однак є збитковою — за рік збиток становив 10 мільйонів рублів.

У росії є ще одна компанія, якою досі володіє кіпрська Green Family LTD. Вона називається «Платінумфільм», але її показники значно скромніші. За 2021 рік вона заробила всього 50 тисяч рублів і теж працює собі у збиток — за рік 30 тисяч рублів.