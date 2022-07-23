У Польщі українські біженці зможуть отримати електронні посвідки. Із ними вони матимуть право їздити Євросоюзом

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Закарпатська обласна державна адміністрація

Польська влада видаватиме українським біженцям спеціальні електронні посвідки. Із ними вони зможуть їздити Європейським Союзом.

Про це пише пресслужба уряду Польщі.

«Польща повідомила Європейську комісію про електронний документ, доступний для біженців з України — Diia.pl, як про документ, що підтверджує їхнє законне перебування на території Польщі та дозволяє їм подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати його зовнішні кордони. Це перша повністю цифрова посвідка на проживання в Європейському Союзі», — йдеться в повідомленні.

Електронна посвідка доступна через мобільний додаток mObywat. Для її отримання потрібно мати PESEL — польський аналог українського ідентифікаційного коду. Також необхідний електронний підпис, який можна отримати у спеціальних центрах.

Фактично електронний документ Diia.pl виступає як посвідка на проживання, що використовується разом із дійсним проїзним документом для перетину зовнішнього кордону ЄС. Правила подорожей у Євросоюзі будуть аналогічні безвізовим — можна перебувати там 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.