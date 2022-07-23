Український електронний підпис пройшов сертифікацію ЄС

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Український електронний підпис відтепер відповідає європейським стандартам.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Нещодавно успішно пройшли тестування на eSignature Validation Plugtests 2022. Отже, технічно готові до взаємного визнання цифрових підписів з ЄС. Взаємне визнання електронних підписів — важлива частина плану цифрової євроінтеграції. Наші цифрові підписи мають приймати в будь-якій країні Євросоюзу», — розповів міністр.

За його словами, це створює безліч переваг для бізнесу та всіх українців. Наприклад, можна буде отримувати послуги в ЄС, а підприємцы зможуть укладати онлайн-контракти з іноземними партнерами, відкривати міжнародні рахунки тощо.

Тестування проводив технічний комітет Європейського інституту телекомунікаційних стандартів ETSI. Саме стандарти ETSI застосовуються у країнах Європейського Союзу в сфері електронних довірчих послуг.