Армія рф запустила 13 ракет по Кіровоградській області. Щонайменше троє людей загинули

Новини

Російські війська запустили 13 ракет по території Кіровоградської області. Вісім ракет «Калібр» прилетіли з моря, а 5 ракет Х-22 запустили зі стратегічних бомбардувальників.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Росіяни влучили у військовий аеродром «Канатове», а також в один з обʼєктів «Укрзалізниці».

«Наразі ведуться рятувальні роботи та надається необхідна допомога людям, які постраждали. Серед них військовослужбовці — 9 поранених та один загиблий. Два охоронці трансформаторної підстанції, попередньо, [теж] загинули», — зазначив він.

За словами Райковича, унаслідок удару без електроенергії залишився один з районів Кропивницького. Комунальні служби працюють над відновленням елекропостачання.