Армія рф запустила 13 ракет по Кіровоградській області. Щонайменше троє людей загинули
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Російські війська запустили 13 ракет по території Кіровоградської області. Вісім ракет «Калібр» прилетіли з моря, а 5 ракет Х-22 запустили зі стратегічних бомбардувальників.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Росіяни влучили у військовий аеродром «Канатове», а також в один з обʼєктів «Укрзалізниці».
«Наразі ведуться рятувальні роботи та надається необхідна допомога людям, які постраждали. Серед них військовослужбовці — 9 поранених та один загиблий. Два охоронці трансформаторної підстанції, попередньо, [теж] загинули», — зазначив він.
За словами Райковича, унаслідок удару без електроенергії залишився один з районів Кропивницького. Комунальні служби працюють над відновленням елекропостачання.