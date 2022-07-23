У США поки не розглядають можливість відправити Україні далекобійні балістичні ракети

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У Білому домі поки що не розглядають можливість відправити Україні далекобійні балістичні ракети ATACMS. Вони можуть стріляти на відстань до 300 кілометрів.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, пише «Голос Америки».

«У той час як ключова мета Сполучених Штатів полягає в тому, щоб зробити все необхідне для підтримки та захисту України, ще одна ключова мета полягає в тому, щоб гарантувати, що ми не опинимося в ситуації, коли ми йдемо шляхом третьої світової війни», — пояснив він.

Балістичні ракети ATACMS мають дальність ураження до 300 кілометрів. Їх можна запускати із системи HIMARS і M270, які вже є в Україні.