Президент: Заходу дешевше дати Україні ППО, ніж підтримувати економіку з дефіцитом $5 млрд
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Західним країнам набагато дешевше передати Україні засоби протиповітряної оборони для швидкого закінчення війни, ніж щомісяця підтримувати її економіку.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у інтервʼю американському виданню The Wall Street Journal.
За його словами, нинішні поставки таких систем як HIMARS, хоча і мають істотне значення, але поки їх замало, аби кардинально змінити хід війни. Ще більш нагальною потребою є системи ППО для захисту українських міст.
Зеленський впевнений, що такі засоби ППО обійдуться західним партнерам набагато дешевше, ніж підтримка економіки України зі щомісячним дефіцитом $5 мільярдів.
«Чому економіка не працює? Тому що люди за кордоном, жінки і діти. Жінка, яка повертається з дитиною, поки її чоловік бореться, має вийти на роботу. Але всі бояться відправляти дітей до школи через ракети», — зазначив президент.