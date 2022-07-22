Президент: Заходу дешевше дати Україні ППО, ніж підтримувати економіку з дефіцитом $5 млрд

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Getty Images / «Бабель»

Західним країнам набагато дешевше передати Україні засоби протиповітряної оборони для швидкого закінчення війни, ніж щомісяця підтримувати її економіку.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у інтервʼю американському виданню The Wall Street Journal.

За його словами, нинішні поставки таких систем як HIMARS, хоча і мають істотне значення, але поки їх замало, аби кардинально змінити хід війни. Ще більш нагальною потребою є системи ППО для захисту українських міст.

Зеленський впевнений, що такі засоби ППО обійдуться західним партнерам набагато дешевше, ніж підтримка економіки України зі щомісячним дефіцитом $5 мільярдів.

«Чому економіка не працює? Тому що люди за кордоном, жінки і діти. Жінка, яка повертається з дитиною, поки її чоловік бореться, має вийти на роботу. Але всі бояться відправляти дітей до школи через ракети», — зазначив президент.