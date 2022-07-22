Суд росії заочно заарештував журналіста Дмитра Гордона

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«Бабель»

Басманний суд Москви заочно заарештував українського журналіста Дмитра Гордона, після того як мвс росії оголосило Гордона у федеральний розшук.

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на пресслужбу суду.

Слідчий комітет рф порушив провадження проти Гордона за статтями про публічні заклики до агресивної війни, розпалювання ворожнечі за національними ознаками і поширення «неправдивої інформації» про дії армії рф.

За даними СК, «Гордон у прямому ефірі українського телеканалу закликав до збройного нападу на російську федерацію та агресивної війни проти рф з використанням ядерної зброї». Крім того, журналіст нібито закликав до знищення росіян і розповідав про про бомбардування цивільної інфраструктури України військами росії, що в рф вважається злочином.

Після заяви СК, Росфінмоніторинг вніс Гордона до списку терористів та екстремістів.

Сам Гордон відреагував на це дуже лаконічно. «Пишаюся, молодці», — написав він у Facebook.