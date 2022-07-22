Правозахисники HRW задокументували докази воєнних злочинів рф на півдні України

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Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила російську армію в тортурах, незаконних затриманнях і насильницьких зникненнях мирних жителів на окупованих територіях півдня України. Ідеться про Херсонську та Запорізьку області.

В останньому звіті правозахисна організація заявила, що згадані порушення є воєнними злочинами.

«Російські війська перетворили окуповані території на півдні України на прірву страху і дикого беззаконня», — заявила представниця HRW Юлія Горбунова і додала, що правозахисники документують факти такого насильства.

«Російська влада має негайно припинити такі зловживання і зрозуміти, що вони можуть бути і будуть притягнуті до відповідальності», — наголосила Горбунова.

Звіт написаний на основі спілкування з 71 мешканцем Херсону, Мелітополя, Бердянська, Скадовська і ще 10 міст Херсонської і Запорізької областей.

Свідки описали 42 випадки, коли російські війська свавільно утримували цивільних осіб, у деяких випадках без зв’язку з зовнішнім світом, катували багатьох із них, при чому деякі із затриманих зникли. Також зазнали тортур троє військовослужбовців Територіальної оборони, які мали статус військовополонених. Двоє з них загинули, повідомляє HRW.

Серед методів катування були тривале побиття, іноді бейсбольними битами, і удари струмом, що часто призводило до травм, включаючи переломи ребер та інших кісток, сильні опіки, струс мозку, порізи, синці.

Звільнені жертви навіть після лікування не можуть нормально ходити.

«Українці на окупованих територіях переживають пекельні випробування. Російська влада має негайно розслідувати воєнні злочини та інші зловживання з боку своїх сил у цих районах, також розслідування мають провести міжнародні слідчі органи, щоб притягнути винних до відповідальності».

Постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева повідомила HRW, що за оцінками правозахисників, з початку неспровокованого повномасштабного вторгнення зникли щонайменше 600 людей.