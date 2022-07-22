Українські військові вдарили дронами-камікадзе по позиціях російських окупантів біля Запорізької АЕС
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Українські військові дронами-камікадзе відпрацювали по позиціях російських окупантів біля Запорізької АЕС. Цю інформацію 22 липня підтвердила українська військова розвідка і опублікувала відео.
Дронами-камікадзе вдарили по наметовому містечку та техніці російської армії, зокрема влучили і в авто з зенітними установками та БМ-21 «Град». За наявними даними, у результаті атаки загинули троє росіян, ще 12 травмовані. Наметове містечко знищила пожежа, яку окупанти довго не могли загасити.
Коли саме це сталось — невідомо, однак 20 липня окупаційна влада міста Енергодар Запорізької області заявила про «атаку» на Запорізьку атомну електростанцію дронами-камікадзе.
- 21 липня «Енергоатом» повідомив, що війська рф розмістили техніку і вибухівку у машинному залі енергоблоку №1 Запорізької АЕС. Зокрема, військовий арсенал розташований у безпосередній близькості до головного маслобака, в якому є легкозаймиста олія, що охолоджує парову турбіну. Там також міститься вибухонебезпечний водень, який використовують для охолодження генератора.