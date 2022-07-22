Українські військові вдарили дронами-камікадзе по позиціях російських окупантів біля Запорізької АЕС

Новини

Українські військові дронами-камікадзе відпрацювали по позиціях російських окупантів біля Запорізької АЕС. Цю інформацію 22 липня підтвердила українська військова розвідка і опублікувала відео.

Дронами-камікадзе вдарили по наметовому містечку та техніці російської армії, зокрема влучили і в авто з зенітними установками та БМ-21 «Град». За наявними даними, у результаті атаки загинули троє росіян, ще 12 травмовані. Наметове містечко знищила пожежа, яку окупанти довго не могли загасити.

Коли саме це сталось — невідомо, однак 20 липня окупаційна влада міста Енергодар Запорізької області заявила про «атаку» на Запорізьку атомну електростанцію дронами-камікадзе.