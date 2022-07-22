Кабмін урізав виплати для працівників Державної кримінально-виконавчої служби. Їх отримають лише в зоні бойових дій

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Manthan Gajjar / Instagram

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови № 168 про «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану».

Відповідно до ухвалених змін надбавка в розмірі 30 тисяч гривень тепер виплачуватиметься не всім працівникам Державної кримінально-виконавчої служби, а тільки тим, які перебувають у зоні бойових дій або в оточенні.

А 100 тисяч гривень отримуватимуть за виконання бойового розпорядження.

ВИПРАВЛЕННЯ: У початковій версії новини було вказано, що це стосується всіх військових. Насправді це не так, зміни стосуватимуться лише працівників Державної кримінально-виконавчої служби. «Бабель» просить вибачення.