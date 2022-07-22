Мінкультури планує ухвалити новий закон про медіа до кінця року. Це одна з вимог ЄС для початку перемовин про вступ

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Engin_Akyurt \ pixabay

У Міністерстві культури та інформаційної політики вже завершують підготовку нового законопроєкту про медіа. Там хочуть, щоб Верховна Рада ухвалила його до кінця року.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра культури та інформаційної політики з питань євроінтеграції Тарас Шевченко.

«Ключовим в оновленому законопроєкті «Про медіа» стане його адаптація до вимог ЄС. Маємо впровадити Директиву ЄС про «Аудіовізуальні медіапослуги». Вона, зокрема, регулює сучасне телебачення і радіо, трансляцію аудіовізуальних каналів в інтернеті та нові формати мовлення», — зазначив він.

За його словами, у законопроєкті також передбачені механізми вимкнення російського контенту. Крім цього, документ передбачає оновлення у сфері регулювання не лише телебачення та радіомовлення, але й сучасних стримінгових сервісів. Також планують надати ширші повноваження Нацраді з питань телебачення та радіомовлення.

«Зараз ми на стадії фіналізації законопроєкту про медіа, щоб Верховна Рада могла ухвалити його в першому читанні. Очевидно, що розгляд буде через два читання з можливістю подання та врахування правок. Як і врахування пропозицій від європейської сторони, якщо вони будуть», — заявив він.