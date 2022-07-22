Зоозахисники зʼясували, що диких тигрів у природі на 40% більше, аніж вважалося раніше

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Max van den Oetelaar / Unsplash

Міжнародний союз охорони природи встановив, що в дикій природі мешкають від 3 726 до 5 578 тигрів – на 40% більше, аніж показало дослідження 2015 року.

Про це пише The Guardian.

Такий стрибок чисельності хижаків став можливим, бо дослідники покращили моніторинг. Вони зʼясували, що популяція тигрів є стабільною або зростаючою. Проте цей вид поки вважається таким, що вимирає.

За даними Всесвітнього фонду дикої природи, чисельність тигрів почала відновлюватися в основних місцях їхнього проживання — в Індії, Непалі, Бутані, Китаї та росії. До цього популяція скорочувалась протягом століття.

Основними загрозами для тигрів є браконьєрство — полювання як на самих тигрів, так і на їхню здобич, і руйнування середовища існування хижаків.