Прогноз погоди на вихідні 23—24 липня: від спеки до грози

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Pixabay / Daniel Borker

Погода цього вікенду, за даними Sinoptik.ua, обіцяє бути різноманітною. У більшості областей країни пройдуть дощі з грозами, а в деяких регіонах погода буде нетипово спекотною.

Субота, 23 липня

У суботу спекотна сонячна погода очікується в Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях — +29…+32 °С.

Ще спекотніше буде в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях — +32…+34 °С. У жителів Закарпатської області будуть екстремальні +34…+36 °С.

У решті регіонів України температура не вийде за межі кліматичної норми. Так, у центральних та південно-східних областях термометри покажуть +26…+28 °С, на Півночі, Харківщині та Полтавщині — +25…+27 °С. Уночі температура повітря становитиме +14…+16 °С.

Лише на Закарпатті навіть після заходу сонця очікується щонайменше +18…+20 °С. У Донецькій та Луганській областях пройдуть дощі з грозами за денної температури +22…+24 °С, уночі — +12…+14 °С.

Неділя, 24 липня

Терпимо спекотно в неділю буде в Закарпатській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській та Одеській областях — +28…+31 °С.

У Кіровоградській та Черкаській областях очікується +31…+33 °С, у Миколаївській — +32…+34 °С.

В інших регіонах прогнозується типова для кінця липня погода: +24…+26 °С — у західних областях, +29…+30 °С — на півночі та в центрі, +27…+29 °С — на сході.

Дощі з грозами пройдуть майже по всій правобережній Україні, а також на Чернігівщині.

Понеділок, 25 липня

Спекотна погода на початку тижня утримається на Закарпатті (до +32 °С), в Івано-Франківській та Одеській областях (до +29 °С).

На заході буде ясно, а от одеситам обіцяють грозу. Дощі пройдуть у південно-східних, північних і центральних областях. Денна температура тут становитиме близько +27 °С.

У Києві теж очікуються дощі, максимальна температура повітря становитиме +25 °С. Уночі стовпчики термометрів покажуть +13…+15 °С у західних регіонах і +17…+19 °С в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.