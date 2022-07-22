ДБР викрило керівництво однієї з київських мереж військових магазинів на махінаціях із гуманітаркою

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ДБР

Державне бюро розслідувань викрило засновника та керівника однієї з київських мереж військових магазинів на махінаціях з гуманітарною допомогою.

Про це йдеться на сайті ДБР.

За даними слідства, у квітні 2022 року підприємці запропонували одній з військових частин у Києві безкоштовно привезти для них бронепластини та захисні шоломи. Вони обіцяли купити за кордоном спорядження власним коштом і передати його військовим як гуманітарну допомогу.

Для цього бізнесмени попросили надати сертифікат на ввезення цього товару. Це дозволило їм уникнути митних формальностей та сплати митних платежів до держбюджету.

Отримавши сертифікат, власники магазину завезли з Польщі до України 1 500 бронепластин і 300 захисних шоломів. Задекларована вартість товару на той час становила понад 800 тисяч гривень, а ринкова вартість, за попередніми оцінками, — приблизно 8 мільйонів гривень.

Однак замість того, щоб безкоштовно передати товар військовим, підприємці запропонували керівництву частини укласти з ними договір купівлі-продажу та викупити спорядження за ринковою вартістю. Коли військові відмовили, бізнесмени почали тиснути на них, а бронепластини та шоломи виставили на продаж у своїх магазинах.

Слідчі ДБР 21 липня провели 8 санкціонованих обшуків вдома у цих підприємців, а також у магазинах і на складах. У них вилучили 120 тисяч незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї.

Власнику та керівнику мережі магазинів повідомили про підозру у продажі товарів (предметів) безоплатної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі за попередньою змовою групою осіб і під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними джерел «Бабеля», ідеться про мережу магазинів «Воєнторг ДіСі».