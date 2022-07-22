У Німеччині заявили, що система ППО IRIS-T для України буде готова до кінця літа

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Defence-Ua

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що система ППО IRIS-T для України наразі на стадії виробництва. Вона сподівається, що її виготовлять до кінця літа.

Про це вона розповіла в інтервʼю Deutsche Welle.

«Наша проблема, як й у багатьох європейських держав, полягає у тому, що в запасах є не все, що потрібно Україні. Тому ми відправимо в Україну, наприклад, IRIS-T — одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони, яка зараз перебуває лише на стадії виробництві та, сподіваюся, буде готова наприкінці літа», — пояснила Бербок.

За її словами, Німеччина фокусується не лише на військовій підтримці України, але й на багатьох інших аспектах.

«Ми розглядаємо різні види підтримки: що ми можемо зробити в питаннях розслідувань, при розмінуванні міст. Ми надаємо медичну допомогу, приймаємо біженців. І так, якщо є речі, де ми можемо зробити більше за допомогою прямих фінансових грантів, які зараз обговорюємо, ми розглядаємо й це», — підкреслила вона.