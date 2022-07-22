Новим президентом Індії стала Драупаді Мурму

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Reuters

Індія обрала нового президента. Це колишня губернатор штату Джаркханд Драупаді Мурму.

Про це повідомляє Indian Express.

Кандидат від правлячого Національного демократичного альянсу Драупаді Мурму перемогла кандидата від опозиції Яшванта Сінха, отримавши 64,03% голосів. Вона стала другою жінкою на посаді президента Індії.

Сінха привітав свою суперницю ще до оголошення офіційних результатів і висловив надію, що вона виконуватиме функції «хранителя Конституції без тіні сумніву».

Чинний президент Індії Рам Натх Ковінд теж привітав свою наступницю. «Найщиріші вітання та найкращі побажання Друпаді Мурму з приводу обрання 15-м президентом Індії», — написав він у Twitter.