Новим президентом Індії стала Драупаді Мурму
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Індія обрала нового президента. Це колишня губернатор штату Джаркханд Драупаді Мурму.
Про це повідомляє Indian Express.
Кандидат від правлячого Національного демократичного альянсу Драупаді Мурму перемогла кандидата від опозиції Яшванта Сінха, отримавши 64,03% голосів. Вона стала другою жінкою на посаді президента Індії.
Сінха привітав свою суперницю ще до оголошення офіційних результатів і висловив надію, що вона виконуватиме функції «хранителя Конституції без тіні сумніву».
Чинний президент Індії Рам Натх Ковінд теж привітав свою наступницю. «Найщиріші вітання та найкращі побажання Друпаді Мурму з приводу обрання 15-м президентом Індії», — написав він у Twitter.
- Драупаді Мурму народилася в родині племені Сантал у штаті Одіша. Мурму стала вчителькою та брала активну участь у житті громади. Потім вона працювала законодавцем Народної партії Індії в Одіші, а згодом обійняла посаду губернатора східного штату Джаркханд.
- Президент Індії є главою держави та верховним головнокомандувачем, але фактично виконує представницькі функції, а керує країною премʼєр-міністр.