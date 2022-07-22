У США вперше за десятиліття зафіксували випадок поліомієліту

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Karolina Uskakovych / «Бабель»

У США вперше за майже десятиліття зафіксували випадок поліомієліту. Захворів молодий чоловік у Нью-Йорку.

Про це пише BBC.

Зазначається, що пацієнт вже не заразний, але наслідком хвороби став параліч. За словами медиків, невакцинований чоловік контактував із людиною, яка вакцинувалася від поліомієліту ослабленим вірусом.

Востаннє у США фіксували цю хворобу у 2013 році. У ХХ столітті у країні була епідемія поліомієліту, але завдяки кампанії з вакцинації з 1955 до 1979 року захворюваність впала майже до нуля. Після цього всі випадки зараження були одиничними і привезеними з-за кордону.

Поліомієліт — це інфекційне захворювання, яке спричиняє поліовірус. Він поширюється від людини до людини найчастіше через фекалії та слину, якими забруднено руки, їжу та воду. Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована людина — і доросла, і дитина. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти до пʼяти років. Перебіг хвороби характеризується ураженням центральної нервової системи, виникненням паралічів. Хвороба може призвести до смерті.