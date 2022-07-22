Reuters: Держдеп США схвалив продаж зброї чотирьом країнам на суму $2 мільярди

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Державний департамент США схвалив продаж озброєння та обладнання на суму понад $2 мільярди для інших країн. Зокрема, Штати можуть продати ракети Patriot Нідерландам, крилаті ракети — Австралії, а обладнання для океанографічного спостереження — Обʼєднаним Арабським Еміратам.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Пентагон.

За інформацією журналістів, пакет для Нідерландів міститиме 96 балістичних ракет Patriot та обладнання для них. Якщо угода відбудеться, Raytheon Technologies стане головним її підрядником. Вартість може досягти $1,2 мільярда.

Для Австралії можливе придбання 80 ракет класу «повітря- земля» Standoff Missiles або крилатих ракет підвищеної дальності. Це можуть бути ракети компанії Lockheed Martin Corp, які можуть запускатися з F/A-18 Super Hornets і F-35. Ця угода коштуватиме $235 мільйонів.

Також США можуть продати Об’єднаним Арабським Еміратам систему обладнання для океанографічного спостереження загальною вартістю $206 мільйонів доларів. Головним підрядником системи є компанія Lockheed Martin.

Державний департамент також дозволив продавати різноманітні боєприпаси виробництва Raytheon і Lockheed Кувейту, зокрема, ракети класу «повітря-повітря». Сума угоди може сягнути $397 мільйонів.

Журналісти Reuters зазначають, що попри схвалення Державного департаменту, це ще не свідчить про підписання контрактів чи завершення переговорів.