Голова розвідки Британії: росія втратила половину своїх шпигунських можливостей у Європі

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Голова Служби зовнішньої розвідки Великобританії вважає, що росія втратила половину своїх можливостей для шпигунства у Європі після того, як вислали понад 400 офіцерів російської розвідки, а кількох таємних агентів, які видавали себе за цивільних, арештували.

Про це пише CNN.

За словами голови Служби зовнішньої розвідки Великобританії Річарда Мура, після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого європейські країни вигнали 400 офіцерів російської розвідки, які діяли під дипломатичним прикриттям.

«І ми у Великій Британії вважаємо, що це, ймовірно, вдвічі зменшило їхню здатність займатися шпигунством на користь росії у Європі», — сказав Мур.

Він додав, що протягом останніх місяців викрили та арештували російських шпигунів, які діяли під глибоким прикриттям і маскувались під звичайних цивільних.