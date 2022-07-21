Волонтер Сергій Притула: «Народні Байрактари» ще на виробництві, вони прибудуть наприкінці липня

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Wikipedia / Taras Bezpalyi

«Народні Байрактари», на які українці збирали гроші, наразі на виробництві та готуються для відправлення в Україну, прибудуть орієнтовно наприкінці літа.

Про це повідомив волонтер Сергій Притула, який збирав на дрони гроші.

«Байрактари» наразі перебувають на виробництві і готуються до відправлення в Україну. Очікуємо наприкінці літа. На них будуть наліпки «Народний Байрактар». Є домовленість, що у зведеннях і відео на офіційних ресурсах Генштабу та Міноборони будуть вказувати, що це працюють саме народні «Байрактари», — пояснив Сергій Притула.

Ті 600 мільйонів гривень, які українці зібрали, підуть уже відомо на що, але поки це не оприлюднюють — з міркувань безпеки. Зараз тривають процеси узгодження і оформлення документів, має пройти тендер. Звіти будуть, коли придбають обладнання, про яке просить Міністерство оборони. Ще нічого не придбали, гроші лежать на рахунках.