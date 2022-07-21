На борту затриманої яхти російського олігарха знайшли імовірний оригінал яйця Фаберже

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Американські правоохоронці виявили на затриманій яхті російського олігарха Сулеймана Керімова імовірно оригінал яйця Фаберже.

Про це 21 липня повідомила заступниця генерального прокурора Ліза Монако, пише Bloomberg.

Яхту Amadea вартістю $300 мільйонів американські правоохоронці виявили на Фіджі і переправили в затоку Сан-Дієго наприкінці минулого місяця, де вона досі стоїть на причалі.

Знайдене яйце, якщо експертиза підтвердить його оригінальність, є одним з небагатьох, що залишилися у світі, і коштує мільйони доларів. Ліза Монако назвала його одним із «найцікавіших» відкриттів, зроблених на борту судна.

Заступниця американського генпрокурора додала, що США працюють із колегами з правоохоронних органів у всьому світі над обшуком та конфіскацією яхт, а Міністерство юстиції запросило у Конгресу повноваження передати Україні доходи від конфіскованих товарів.

З березня США та їхні союзники наклали арешт на мільярди доларів російських активів, які перебувають під санкціями. Затримали, зокрема, яхту російського олігарха Віктора Вексельберга, яхту олігарха Геннадія Тимченка та яхту олігарха Ігоря Сєчіна.