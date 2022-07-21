Українська акторка Руслана Писанка померла від агресивної форми раку. Поховають її у Києві
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Українська телеведуча Руслана Писанка померла він тяжкої форми раку. Про це 21 липня повідомив її чоловік Ігор Ісаков.
«У Русі був рак, на жаль, агресивна форма й трохи запущений, але так, як боролась вона, я не зміг би навіть наполовину. На жаль, імунітет не витримав. Смерть і кремація», — повідомив чоловік.
Перше вшанування памʼяті відбудеться за місцем останнього перебування: німецьке місто Кайзерлаутерн, час додатково повідомлять. Після оформлення всіх паперів чоловік відвезе її у Київ. Місце похорону в Києві він повідомить додатково.
- Руслана Писанка померла вночі 19 липня в Німеччині, їй було 56 років.