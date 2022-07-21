Вечірнє зведення Генштабу: Штурм росіян у напрямку Вуглегірської ТЕС провалився, вони продовжують бити авіацією
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty
Генеральний штаб України опублікував зведення станом на вечір 21 липня.
- На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. Протягом липня в білорусі триває агітація до підписання контрактів із російськими приватними військовими компаніями. У цих заходах активну участь беруть військові комісаріати білорусі.
- У Сумській області росія продовжує обстрілювати позиції ЗСУ та вести розвідку дронами.
- На Харківському напрямку рф вдарила авіацією поблизу Верхнього Салтова та Ртищівки, також були артилерійські обстріли в районах Харкова, Питомника, Руської Лозової, Рубіжного, Черкаських Тишків, Прудянки, Чугуєва, Удів, Коробочкиного, Залимана та Малинівки.
- Росіяни штурмом безуспішно намагались просунутися у напрямку села Великі Проходи — селище Питомник (Харківська область). Також рф провела повітряну розвідку дроном біля Слатиного, Рубіжного, Замулівки та Дементіївки.
- На Словʼянському напрямку були артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Гусарівка, Велика Комишуваха, Норцівка, Вірнопілля. Ворог вів повітряну розвідку неподалік Дмитрівки та Вірнопілля.
- На Краматорському напрямку рф вдарила авіацією у районах Серебрянки та Спірного. Артилерійські обстріли зафіксували поблизу Сіверська, Григорівки та Івано-Дарʼївки.
- Українські воїни відбили штурм окупантів у напрямку Лисичанський НПЗ — Івано-Дарʼївка, російська армія зазнала втрат і відійшла.
- На Бахмутському напрямку рф вдарила авіацією у районах населених пунктів Вершина, Білогорівка, Костянтинівка та Берестове. Артилерійські обстріли були неподалік Берестового, Веселого, Виїмки, Вершини, Новолуганського, Бахмута, Зайцевого, Соледару, Роздолівки та Курдюмівки.
- Штурми окупантів на напрямках Клинове — Вершина, Миронівка — Вуглегірська ТЕС знову провалилися.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росія вдарила авіацією біля Красногорівки, Камʼянки, Солодкого та Новоандріївки. Були також артилерійські обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Піски, Золота Нива, Микільське, Залізничне, Степногірськ, Новоселівка Друга, Вугледар, Гуляйпільське, Новопіль, Білогірʼя.
- На Південнобузькому напрямку були артилерійські обстріли в районах населених пунктів Ольгине, Потьомкине, Князівка, Широке, Тернівка, Луч, Котляреве, Первомайське, Нова Зоря, Добре та Біла Криниця. Окупанти безуспішно намагалися контратакувати в напрямку Сухий Ставок — Андріївка.
- У примусово мобілізованих, яких звозять з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи. У перспективі це не дозволить ідентифікувати їх у разі загибелі, що відкриває шлях для різних фінансових махінацій на користь командного складу російської армії