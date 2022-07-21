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Вечірнє зведення Генштабу: Штурм росіян у напрямку Вуглегірської ТЕС провалився, вони продовжують бити авіацією

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty

Генеральний штаб України опублікував зведення станом на вечір 21 липня.